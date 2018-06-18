"الأرصاد" توجه تحذيرًا لسكان 3 مناطق

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلًا لسكان مناطق: الرياض والشرقية ونجران، من تسبب الأتربة المثارة في انعدام مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الحالة المذكورة تشمل شرورة والخرخير والطرق السريعة والمناطق المفتوحة بمنطقة نجران، ابتداء من الساعة التاسعة صباح اليوم حتى الثانية ظهرًا، إضافة إلى الأحساء وبقيق والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى السادسة مساء.

كما تشمل الحالة الخرج والمجمعة والزلفى والأفلاج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر والمحافظات المجاورة لها بمنطقة الرياض ابتداء من الساعة 10:40 صباحا حتى 8 مساء.

وكانت "الأرصاد" توقعت، في تقريرها اليومي، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونبهت الهيئة إلى وجود رياح سطحية نشطة على المنطقة الشرقية والوسطى، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية حتى منطقة تبوك.