مقاتلات إسرائيلية تقصف غزة ردًا على "الطائرات الورقية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية شنت غارات على 9 مواقع في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة من غزة تجاه إسرائيل، التي اعتبرها "عمليات إرهابية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن المقاتلات الإسرائيلية "استهدفت ٩ مواقع إرهابية في مجمعين عسكريين وفي موقع آخر لإنتاج وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن الغارات جاءت "ردا على مواصلة إطلاق بالونات وطائرات ورقية تخريبية لإحراق مناطق في إسرائيل ولتعريض سكاننا للخطر".

ووصف أدرعي إطلاق الطائرات الورقية من غزة تجاه إسرائيل بـ"عمليات إرهابية تعرض سكان جنوب إسرائيل لخطر". وقال إنها "ألحقت ضررا في مناطق واسعة". وأضاف: "في الأيام الأخيرة حذر جيش الدفاع وقام بالإغارة بالقرب من الخلايا المسؤولة عن إحراق مناطق في إسرائيل كما نفذ ضربات ملموسة ضد بنية تحتية تساند تلك الخلايا".

وتابع بالقول: "لدينا معلومات استخبارية وقدرات عملياتية لتعميق هذه الغارات وسوف تتصاعد وفق الحاجة. وجيش الدفاع مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد الأعمال الإرهابية مستخدما وسائل متنوعة حتى وقف تلك الأعمال". وحمل البيان حركة حماس "مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه"، وحذرها بأنها "ستتحمل التداعيات".