سوريا: التحالف الدولي ينفي شن غارات على دير الزور

نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن الإثنين اتهامات دمشق له بشنّ ضربات جوية بعد منتصف الليل ضد مواقع عسكرية سورية في محافظة دير الزور في شرق البلاد.

واستهدفت الضربة الجوية الليليية بلدة الهري التي يسيطر عليها موالون للنظام في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وقال التحالف الدولي لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني: "لم تكن هناك غارات للولايات المتحدة أو قوات التحالف في هذه المنطقة".