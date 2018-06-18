ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سوريا: التحالف الدولي ينفي شن غارات على دير الزور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:10 ص
سوريا: التحالف الدولي ينفي شن غارات على دير الزور
التحالف الدولي
طباعة
وكالات
 

نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن الإثنين اتهامات دمشق له بشنّ ضربات جوية بعد منتصف الليل ضد مواقع عسكرية سورية في محافظة دير الزور في شرق البلاد.

 

واستهدفت الضربة الجوية الليليية بلدة الهري التي يسيطر عليها موالون للنظام في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

 

وقال التحالف الدولي لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني: "لم تكن هناك غارات للولايات المتحدة أو قوات التحالف في هذه المنطقة".

المزيد عن: غارات على دير الزور سوريا التحالف الدولي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 11:50:00 AM