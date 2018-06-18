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حريق مخزن على الطريق الواصل بين ميناء دمياط وكفر البطيخ

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:14 ص
حريق مخزن على الطريق الواصل بين ميناء دمياط وكفر البطيخ
محيط الحريق
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هند الشيال
 
نشب حريق في مخزن للشيبسي، على الطريق الواصل بين ميناء دمياط ومركز كفر البطيخ بدمياط، مما تسبب في حالة من الذعر لدى العاملين والأهالي.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء تمكنت من إخماد النيران وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق.

وتحرر محضر شرطي بالواقعة، وحصر الخسائر التي لم تصل إلى وقوع إصابات.
المزيد عن: ميناء دمياط مخزن كفر البطيخ حريق
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