أنجلينا جولي تخالف القانون بسبب براد بيت

صدر منذ فترة قرار جديد فيما خص قضية حضانة الأطفال العالقة بين الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ وزوجها الممثل العالمي ​براد بيت​ وذلك بعد إنفصالهما.





ونص القرار على السماح لبيت بزيارة أولادهما، كما لفت إلى ضرورة تحسين العلاقة وتطويرها مع الأولاد، وذلك لكي لا يؤثّر سلباً على صحّتهم النفسية، خصوصا وأنّهما لا يقضيان وقتا كافيا وممتعا مع بعضهما.





ولكن وبحسب موقع Access Hollywood فإن جولي ترفض السماح لأطفالها بقضاء وقت كافٍ برفقة والدهم خوفاً من أن تصبح علاقته بهم مقربة للغاية، مما يضعف موقفها عند مناقشة مسألة الحضانة بشكل نهائي في المحكمة.





وهذا ما يناقض قرار المحكمة التي شددت كذلك في قرارها النهائي على إلتزام جولي بالجدول الذي تم إعداده بالنسبة لحضانة الأطفال طوال فصل الصيف، والذي يلزمها بأن تسمح للاطفال الخمسة الصغار بالبقاء مع والدهم خلال تصويرها فيلم Maleficent 2 في بريطانيا، بينما يمكن للابن الأكبر مادوكس أن يبقى حيث يختار خلال ذلك الوقت.