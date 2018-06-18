"التعليم": اتخاذ إجراءات صارمة ضد لجان الشغب لأول مرة





وأكد "حجازي"، في تصريحات اليوم، أنه سيعلن غدًا من خلال مؤتمر صحفي، إجراءات صارمة سوف تتخذ ضد لجان الشغي لأول مرة.



وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله بشأن لجنة عبد الحميد رضوان بسوهاج وما يحدث فيها من غش تحت تهديد السلاح، وتصنيفها ضمن لجان الشغب.



وقال الوزير، "يعاقب كل من ساهم في اَي نوع من أنواع الالتفاف على القانون والأخلاق بعد التحقيق في هذا الموضوع".



وفي وقت سابق أعلن "حجازي" إحالة ملف الغش بلجان الشغب إلى الجهات الرقابية.



كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة جديدة فيما يخص لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة.