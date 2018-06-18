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خطوة تفصل جورجينيو عن الانضمام للسيتي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:04 ص
خطوة تفصل جورجينيو عن الانضمام للسيتي
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الفجر الرياضي
 

بات نادي نابولي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع جورجينيو لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن مانشستر سيتي عقد اتفاقاً مع نابولي لضم اللاعب مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلي المكافآت في كل موسم.


واشار الموقع إلي أن الصفقة قد تكلف في النهاية خزائن مانشستر سيتي 60 مليون يورو، وذلك بعد إصرار نابولي على هذا المبلغ.


وارتبط جورجينيو طوال الفترة الماضية بالانتقال للسيتي، وسط رغبة واضحة من جوارديولا بضم اللاعب لتعزيز خط وسط الفريق.

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