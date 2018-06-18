محافظ دمياط يتوعد مخالفي التعريفة الجديدة بالغرامات المالية والإحالة للنيابة (فيديو)

قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بجولة ميدانية؛ لمتابعة تطبيق

تعريفة المواصلات حذر خلالها سائقي سيارات نقل المواطنين، من مخالفة تعريفة المواصلات

الجديدة التي أصدرها وتم إعلانها في المواقف، مضيفا إنه لن يتهاون في عقاب من يخالف

التعريفة بأي مبلغ أيا كان .











وأضاف المحافظ في تصريحات له، أن هناك مخالفة أولى بمبلغ 3 ألاف جنيه ومخالفة

ثانية بمبلغ 10 ألاف جنيه، كما سيتم إحالة من يثبت مخالفته لتعريفة المواصلات للنيابة

العامة للتحقيق معه .