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إصابة 11 شخصًا من عائلة واحدة في حادث بالطائف

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:02 ص
إصابة 11 شخصًا من عائلة واحدة في حادث بالطائف
حادث بالطائف
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الفجر السعودي
 

أصيب 12 شخصًا بينهم 11 من عائلة واحدة، مساء أمس الأحد، في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق الشفا في التقاطع المقابل لمنتزه الحدبان.

 

وأوضح شادي الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة عمليات السعيدي تلقت بلاغًا عند الساعة الـ11مساء أمس، عن وقوع حادث لمركبتين إحداهما لأسرة، مؤكدًا أنه تم توجيه 8 فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

 

وأشار الثبيتي إلى أنه عند وصول أول فرقة لموقع الحدث، تبين أن وجود 12 حالة إصابة في الموقع منها 11 حالة لعائلة وطرف آخر بمفرده، مؤكدًا تعامل الفرق الإسعافية بكل مهنية وذلك بتقديم الخدمة اللازمة لهم جميعًا.

 

ونبه إلى أن جميع الحالات مستقرة، وعلى الفور تم التنسيق لنقل العائلة كاملة والمكونة من سبع نساء وثلاثة أطفال ورجل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما نقل الطرف الآخر لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

 

المزيد عن: حادث بالطائف الطائف السعودية إصابة 11 شخص 11 شخص من عائلة واحدة
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