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تعرف على أسباب استبعاد رئيس مدينة ونائبيه بكفر الشيخ

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:02 ص
تعرف على أسباب استبعاد رئيس مدينة ونائبيه بكفر الشيخ
أرشيفية
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سمر بسيونى
 
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، استبعاد المهندس محمد هنداوى، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم وإثنين من نوابه، وفتح تحقيق في واقعة غرق طفل يبلغ من العمر عامين ونصف فى بيارة صرف زراعى منذ يومين، وقرر نقل رئيس المدينة للعمل نائبًا لرئيس مدينة كفر الشيخ لحي ثاني، واستبعاد نائبيه لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، تكليف اللواء على صلاح، المشرف العام على مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة، لرئاسة مركز ومدينة سيدي سالم، وتكليف اللواء ممدوح السعيد، مسؤول المشروعات للعمل مشرفًا على مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.

وكان الطفل عمر ايوب محمد عبد العزيز" البالغ من العمر عامين ونصف، قد غرق فى بيارة الصرف الزراعى الواقعة امام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة سيدى سالم، والتي جرفته مياه البيارة الى الترعة المجاورة، وإستمر البحث عنه أكثر من 24ساعة.

يذكر أن على صلاح كان رئيسًا لمركز ومدينة سيدى سالم سابقًا قبل قرار وزير التنمية المحلية بتعيين محمد هنداوى.
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