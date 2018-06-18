الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الصيف رسميا.. وتوجه نصيحة للمواطنين

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سيبدأ جغرافيًا بعد 48 ساعة، مضيفًا أن ارتفاع درجات الحرارة أمر طبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة خلال نسبة الفترة القادمة.





وأشار "سعودي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الطقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلا، ناصحًا من يتواجد خارج المنزل خلال الفترة مابين الظهر والعصر أن يحمل شمسية أو يرتدي قبعة، مع احتساء كميات كبيرة من المياه.



