ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الصيف رسميا.. وتوجه نصيحة للمواطنين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:00 ص
الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الصيف رسميا.. وتوجه نصيحة للمواطنين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سيبدأ جغرافيًا بعد 48 ساعة، مضيفًا أن ارتفاع درجات الحرارة أمر طبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة خلال نسبة الفترة القادمة.

وأشار "سعودي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الطقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلا، ناصحًا من يتواجد خارج المنزل خلال الفترة مابين الظهر والعصر أن يحمل شمسية أو يرتدي قبعة، مع احتساء كميات كبيرة من المياه.

المزيد عن: وحيد سعودي درجات الحرارة الأرصاد الجوية إكسترا نيوز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 11:50:00 AM