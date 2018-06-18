للعروس... مكونات طبيعية لتبييض جميع مناطق بشرتك

تسعي العروس دائما للظهور بأحلي إطلالة في ليلة الزفاف، ونقدم لكي اليوم وصفات طبيعية لتبييض جميع مناطق بشرتك، من خلال 3 خطوات التنظيف والتقشير والتفتيح.



لتنظيف بشرتك إمزجي ليترين من الماء الدافئ مع نصف كوب من خل التفاح وملعقتين من بيكربونات الصودا وملعقتي ملح و3 ملاعق شامبو. إنقعي يديك وقدميك بالمزيج لمدة 15 دقيقة قبل غسلهما بالماء الفاتر.



لتقشير البشرة: إمزجي 3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا مع 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طبقي المزيج على بشرتك وافركيها بلطف لمدة 5 دقائق. كذلك يمكنك أن تفركي أظافرك وأصابعك به بواسطة فرشاة أسنان.



لتفتيح البشرة: أخلطي ملعقتي طعام من هلام الصبار مع ملعقة طعام من عصير الليمون. طبقي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر





