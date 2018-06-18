وفاة مسؤول نيجيري بارز خلال زيارته للسعودية

كشف موقع "بريمايم تايمز" النيجيري، عن وفاة كبير المستشارين لحاكم ولاية "أداماوا" النيجيرية في السعودية، اليوم الاثنين، أثناء أدائه مناسك العمرة.

ونقل الموقع النيجيري في خبر ترجمته "عاجل"، عن عدد من السياسيين قولهم إن "عبدالرحمن جيميتا" كبير المستشارين لحاكم ولاية أداماوا "محمد جبريلا"، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف الموقع أنه لم يتمكن من الوصول إلى مسؤول المعلومات في الولاية؛ للحصول على مزيد من التفاصيل عن الوفاة.

وتعد ولاية أداماوا هي إحدى الولايات الـ36 المكونة لنيجيريا، وتستمد اسمها من زعيم قبيلة الفولاني، مؤدب آدم (موديبو آدما)، الذي انضم إلى ثورة عثمان دان فوديو في سقطو عام 1804.

ويشكل المسلمون أكثر من نصف سكان نيجيريا -البالغ عددهم حوالي 180 مليون نسمة- ويتمركزون في ولايات الجزء الشمالي من البلاد، ويمثلون حوالي 90% منه، أما في الجنوب فيمثلون حوالي 50%.