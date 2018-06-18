أمريكا تتحدث عن رصدها آلاف المواقع النووية والصاروخية في كوريا الشمالية

نقلت صحيفة "مونشا إلبو" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين عن تقديرات السلطات الأمريكية، أن لدى كوريا الشمالية حوالى 3000 منشأة تتعلق بتطوير القدرات النووية وبرامج الصواريخ.

وقالت الصحيفة: إنه "أصبح من المعروف أن السلطات الأمريكية رصدت ما يصل إلى 3000 مبنى ومرفق مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ في كوريا الشمالية".

ووفقاً للصحيفة، من المتوقع في هذا السياق أن تواجه عمليات التحقق في تفتيش المنشآت النووية والصاروخية في كوريا الشمالية صعوبات مختلفة، وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلاً للغاية لإجراء محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم 12 يونيو الجاري في سنغافورة قمة تاريخية، هي الأولى من نوعها، اتفقا في نهايتها على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

ويدور جدل حول إجراءات نزع هذه الأسلحة وعملية تمويل هذه الإجراءات، والتحقق من خلو هذه المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعد ذلك.