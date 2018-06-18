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تفاصيل مباراة بلجيكا وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:38 ص
تفاصيل مباراة بلجيكا وبنما بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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مني العوضي
 

يلتقي منتخب بلجيكا، مع منتخب بنما، يوم الاثنين 18-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة السابعة مع منتخبي بلجيكا وبنما، منتخب تونس الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب انجلترا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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