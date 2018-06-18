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دينا: "الرقص هيفضل يجري في دمي طول عمري"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:37 ص
دينا: الرقص هيفضل يجري في دمي طول عمري
دينا
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الفجر الفني
 

عبرت الراقصة الاستعراضية دينا، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل رحيم، الذي عُرض داخل السباق الرمضاني المنقضي. 

وقالت دينا، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "cbc": "أنا بقالي 5 سنين بمثل وسعيدة، المقارنة بين التمثيل والرقص صعبة، بس أنا مستجدة في التمثيل، أما الرقص هيفضل في دمي طول عمري". 

وأضافت: "اشتركت في مشاهد قوية بالمسلسل، منها قدام بنتي، ولما ضربتها اتأثرت، وكنت موجوعة بجد، ومكنتش حاسة وأنا بضربها، لكن بعد كده صالحتها".

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