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وزير المالية: تخطينا أكثر من 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:39 ص
وزير المالية: تخطينا أكثر من 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادي
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق الدولي بقيمة 2 مليار دولار، ليكون قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن 8 مليار دولار.

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الشريحة سيتم توجيهها لتمويل جزء من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي للدولة، حيث يتم التوجه إلى تقليل حجم الفوائد على الديون، معقبا: "السلف كان وصل لأرقام قياسية".

وأكد أن مصر تخطت تنفيذ 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقبا: "العمليات الجراحية الضخمة مرت"، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد تحسن في مستوى الخدمات.

المزيد عن: برنامج الإصلاح الاقتصادى الشريحة الرابعة الدكتور محمد معيط ، وزير المالية
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