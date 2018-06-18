ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد وتفاصيل مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:36 ص
موعد وتفاصيل مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
طباعة
مني العوضي
 

خسر منتخب مصر من نظيره أوروجواي بهدف نظيف، يوم الجمعة الماضية، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية أمام روسيا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج".

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" من خلال البث الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2".

تضم المجموعة الأولى بكأس العالم منتخبات؛ روسيا وأوروجواي والسعودية، ويحتل المنتخب الروسي صدارة المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثاني.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 10:00:03 AM