موعد وتفاصيل مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





خسر منتخب مصر من نظيره أوروجواي بهدف نظيف، يوم الجمعة الماضية، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018.





ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية أمام روسيا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج".





وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" من خلال البث الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2".





تضم المجموعة الأولى بكأس العالم منتخبات؛ روسيا وأوروجواي والسعودية، ويحتل المنتخب الروسي صدارة المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثاني.





كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.