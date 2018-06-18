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توقيت مباراة السويد وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:33 ص
توقيت مباراة السويد وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يسعي متتخب السويد، ومنتخب كوريا الجنوبية، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم في روسيا. 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي السويد وكوريا الجنوبية، منتخب المكسيك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ألمانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
المزيد عن: مونديال روسيا 2018 كوريا الجنوبية كأس العالم المجموعة السادسة السويد
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