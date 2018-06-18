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متى موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر؟

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:32 ص
متى موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر؟
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مني العوضي
 

يدخل المنتخب المصري، مباراة صعبة أمام نظيره الروسي، غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي تضم أيضًا منتخبي أوروجواي والسعودية.

تُلعب مباراة روسيا ومصر، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين، وتقام المواجهة على ملعب "سانت بطرسبرج".

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر وروسيا عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة، بجانب قناة "تي آر تي" التركية الناقلة للمباراة بشكل مجاني.

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.
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