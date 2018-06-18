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كوريا الشمالية تملك نحو 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:30 ص
كوريا الشمالية تملك نحو 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ
التطوير النووي والصواريخ
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وكالات
 

تتوقع السلطات الأمريكية أن كوريا الشمالية تملك نحو 3000 منشأة مرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ، بحسب ما ذكرته الجريدة الإلكترونية "مونخفا إيلبو".

 

وقال مصدر مطلع: "من المعلوم لدينا أن السلطات الأمريكية قدرت عدد المنشآت والمباني المرتبطة بالتطوير النووي والصواريخ في كوريا الشمالية بنحو 3000  منشأة".

 

ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن تكون هناك صعوبات مختلفة في تفتيش واختبار المنشآت النووية والصاروخية، وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلاً للغاية لإجراء محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

 

من الجدير بالذكر أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكدا في 12 حزيران/يونيو الجاري، في القمة الأولى  من نوعها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، الهدف من نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ، والتي كانت مقررة في نيسان/أبريل في القمة بين الكوريتين في بانمنجوم.

 

المزيد عن: كوريا الشمالية صعوبات مختلفة امريكا السلطات الأمريكية التطوير النووي والصواريخ
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