متى موعد مباراة تونس وانجلترا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر؟





يستهل منتخب تونس بقيادة المدرب الوطني نبيل معلول، مشواره في بطولة كأس العالم بمباراة غاية في الصعوبة أمام إنجلترا، في إطار منافسات المجموعة السابعة من مونديال روسيا 2018.





يحتاج منتخب تونس إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإنجليزي سواء الفوز أو التعادل وذلك من أجل الحفاظ على فرصه في الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة على حساب إنجلترا أو بلجيكا.





ومن المنتظر أن تنطلق ضربة البداية لمباراة تونس وإنجلترا في تمام الساعة الثامنة مساءًا من يوم الإثنين الموافق 18 يونيو 2018، وذلك على ملعب "فولجوجراد أرينا" وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت ماكس 1و2".





ويخوض منتخب تونسمباراته أمام إنجلترا بالتشكيل التالي: "معز حسن، ياسين مرياح، صيام بن يوسف، ديلان برون، علي معلول؛ إلياس صخيري، أنيس البدري، فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، وهبي خزري، نعيم سليتي".





أما منتخب إنجلترا فمن المتوقع أن يلعب بالتشكيل الآتي: "جوردان بيكفورد، كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير، كييران تريبيير، ديلي ألي، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، آشلي يونج، رحيم ستيرلينج، هاري كين".





يشارك المنتخب التونسي في كأس العالم للمرة الخامسة وذلك بعد غياب عن المونديال منذ آخر مشاركة عام 2006، آخر لقاء جمع المنتخبين فازت إنجلترا بهدفين نظيفين وذلك في عام 1998.





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