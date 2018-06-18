الأرصاد تحذر من بداية الصيف: موجة شديدة الحرارة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد تشهد انكسارًا لمدة 48 ساعة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الطقس سيكون حار على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، موضحًا أن الرؤية واضحة على كافة الطرق وتسمح بحركة السفر.

وتوقع أنه مع البداية الرسمية لفصل الصيف أنه سيكون هناك موجة شديدة الحرارة لمدة 48 ساعة.