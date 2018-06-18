رانيا فريد شوقي تتخذ أجرأ قرار في حياتها.. فما هو؟





وعلقت رانيا، على الصورة قائلة: "قصيت شعري لاول مره في عمري اقصه كده هههه قرار جرئ بس اللي شجعني الباروكة القصيرة اللي لبستها في مسلسل عوالم خفية مريم رياض هي السبب ههههه".





جدير بالذكر أن رانيا فريد شوقي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عوالم خفية" للنجم عادل إمام.













نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جديدة ظهرت فيها بلوك جديد وختلف تماما عما تظهر به، حيث اقمت بقص شعرها وهي المرة الأولى في حياتها التي تقوم فيها بهذه الخطوة.