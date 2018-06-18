لطيفة ترد على شائعات المغرضين بصورة لـ "عمرة رمضان"

ردت الفنانة لطيفة على شائعة منعها من أداء العمرة بنشر صورة لها عبر تويتر، وھي في المسجد الحرام، مبينة أنھا كانت ھناك لأداء المناسك.

وعلّقت لطيفة على صورتھا بتغريدة نصها: "أحمد الله تعالى أن أنعم عليَّ بالعمرة في رمضان، وأن قدر لي أجمل الأعیاد زائرة لسیدي رسول الله علیه الصلاة والسلام، وھنا أقدم شكرى وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربیة السعودية، وولي عھده سمو الأمیر محمد بن سلمان حفظھم الله جمیعاً".

وكانت الفنانة التونسية قد أكدت أن سلطات المملكة لم تحرمها من أداء مناسك العمرة، في حوار أجرته مع صحيفة الإمارات نيوز، قائلة: "لم أسعَ للحصول على تأشيرة عمرة؛ فالمملكة لا ترفض تأشيرة عمرة لأي مسلم، وكل ما حدث أنني كان لدي حفل بالمملكة وفوجئت بضابط الجوازات بالمطار أول عام 2012 يخبرني بأنني لن أدخل المملكة".

ووصفت لطيفة السعودية بأنها "بلدها الغالي"، موجهة رسالة إلى مروجي الشائعة: "لا تحاولوا تشككوا في حبي واحترامي لشعب المملكة وأرضها المقدسة وقيادتها التي لم أتوقف لحظة عن الإشادة بها، حيث القوانين التي صدرت بحق المرأة.. وافتتاح قاعات السينما".