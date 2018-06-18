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الأهلى يعسكر في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:19 ص
الأهلى يعسكر في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد
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الفجر الرياضي
 
يدخل فريق النادى الأهلى، بداية من اليوم الإثنين معسكرا مغلقا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، ويستمر لمدة 8 أيام.

ومن المقرر أن يقيم الأهلى معسكرا أوروبيا نهاية الشهر الجارى بعد عودة اللاعبين الدوليين عقب مشاركتهم فى كأس العالم بروسيا.

ويقود الفرنسى كارتيرون تدريبات الأهلى، بعد توليه المسئولية الفنية لمدة موسمين ويعاونه الهولندى مايكل ليندمان مُخطط الأحمال ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة وسامى قمصان مدرب الفريق ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى.

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