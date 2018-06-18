ديوكوفيتش يكشف التحدي الأكبر أمام موراي

يرى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا أن التحدي الأكبر أمام منافسه آندي موراي سيتمثل في اجتياز الحاجز النفسي عندما يعود إلى التنس بعد غياب طويل بسبب إصابة أعلى الساق.





ويغيب البريطاني موراي منذ حوالي عام واحد بعد الخسارة في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون في يوليو/ تموز الماضي وسيعود أمام الأسترالي نيك كيريوس في الدور الأول لبطولة كوينز غدا الثلاثاء.





وقال ديوكوفيتش، الذي يحاول أيضا استعادة مستواه العالي بعدما خضع لجراحة في المرفق هذا العام، لوسائل إعلام بريطانية "أعتقد أن التحدي الأكبر دائما ما يكون نفسيا".





وأضاف "كيف يمكن إخراج كل ذلك من رأسك وإدراك أن الأمور باتت من الماضي وأنك أصبحت على ما يرام وحالتك الصحية جيدة ويمكنك التركيز على مستواك بدلا من التفكير لنصف الوقت إذا كان سيحدث شيء أم لا".





ويعتقد اللاعب الحاصل على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أن الأرضية العشبية ربما لا تكون الأرضية المثالية لموراي عند العودة.





وتابع ديوكوفيتش "لا أعرف الحالة الصحية لإصابته في الفخذ لكن الشيء الذي قد يكون خطيرا هو الانزلاق على الأرضية العشبية".





واختتم "يكون من الصعب جدا التوقع عليها ما سيحدث.. يسفر أي تحرك خاطئ على الأرضية العشبية في حدوث شيء بشكل خاطئ خاصة في الفخذ".



