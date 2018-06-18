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بارتي تتوج بلقب بطولة نوتنجهام للتنس

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:07 ص
بارتي تتوج بلقب بطولة نوتنجهام للتنس
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وكالات
 
توجت الأسترالية آشلي بارتي باللقب الثاني خلال مسيرتها الاحترافية بعد فوزها اليوم الأحد على البريطانية جوانا كونتا في نهائي بطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس، التي تقام على الأراضي العشبية، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 و3-6 و6-4.

وتغلبت بارتي -التي أحرزت أول لقب لها العام الماضي في كوالا لامبور- على كونتا في مباراة استغرقت ساعتين و4 دقائق.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفشل فيها كونتا في التتويج بلقب البطولة بعد خسارتها في العام الماضي أمام الكرواتية دونا فيكيتش. 

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