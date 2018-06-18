أسعار الخضروات اليوم الإثنين 18 / 6 / 2018 في محافظة الأقصر

تباينت أسعار الخضروات، اليوم الإثنين، بين الانخفاض والارتفاع، وذلك من خلال عرضها في مختلف الأسواق بمحافظة الأقصر.



ورصدت بوابة "الفجر" أسعار الخضروات الأكثر عرضًا بمحافظة الأقصر، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، وكيلو البطاطس 7 جنيهات، وكيلو البصل 5 جنيهات، وكيلو الثوم 15 جنيهًا، وكيلو البامية 10 جنيهات.



كما سجل سعر كيلو الباذنجان 3 جنيهات، وكيلو الفلفل الأخضر 5 جنيهات،و كيلو الكوسة 4 جنيهات.



و سجل متوسط كيلو البسلة 7 جنيهات، وكيلو الجزر 3 جنيهات، وكيلو الخيار 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات.

