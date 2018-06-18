قتلى وجرحى في زلزال قوي ضرب مدينة أوساكا اليابانية

ضرب زلزال قوي غرب اليابان، اليوم الاثنين، مسفرا عن مقتل شخصين على الأقل بينهما فتاة في التاسعة من عمرها، ومتسببا في انقطاع الكهرباء وتعليق حركة النقل على السكك الحديد في وقت الذروة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوغا إصابة 20 شخصا بجروح.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 5,3 درجات وفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، قرب أوساكا (وسط)، على عمق 15,4 كلم.

وتسببت الهزة التي وقعت تحديدا عند الساعة 07,58 بالتوقيت المحلي (22,58 بتوقيت غرينتش الأحد) في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق ما أدى إلى توقف حركة القطارات في وقت مزدحم، كما أثرت على أكثر من 170 ألف منزل، لكن دون أن بث الذعر في بلد اعتاد على مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وأظهرت محطات التلفزيون ركاب أحد القطارات يترجلون عنه في هدوء مستخدمين سلالم ثبتها موظفون من شبكة السكك الحديد.

من جهتها، أكدت هيئة التنظيم النووي اليابانية عدم رصد أي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة في المنطقة، فيما بادرت العديد من المصانع وبينها شركة هوندا لصناعة السيارات إلى وقف الإنتاج للقيام بعمليات تحقق.

وصرح متحدث باسم شرطة المنطقة "أعلنا للتو خبر" مقتل فتاة بعد انهيار جدار من الطوب داخل مدرستها في تاكاتسوكي شمالي أوساكا، دون أن يؤكد خبرا أوردته وسائل إعلام محلية عن مقتل رجل يبلغ الثمانين.

كما أشارت وكالة كيودو للأنباء إلى أن الفتاة حوصرت عندما انهار جدار قرب مسبح في منطقة واقعة بشمال أوساكا. وعرضت قناة "أن أتش كيه" صورا جوية للمسبح والجدار مع انتشار للشرطة التي تفقدت المكان.

واندلع حريق واحد على الأقل في منزل بشمال مدينة أوساكا بحسب ما أظهرته مشاهد تلفزيونية.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء شينزو آبي على أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس". كما أمر فريقه بأن "يجمع فورا المعلومات حول الأضرار المحتملة".