حافلة تصدم مرتادي حفل وتقتل شخصًا وتصيب 3 آخرين بهولندا
الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:59 ص
وكالات
قالت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين،
إن حافلة صدمت 4 أشخاص في حفل، في الساعات الأولى من صباح اليوم فقتلت واحدًا وأصابت
3 آخرين.
وذكر بيان للشرطة أن الحافلة أسرعت مبتعدة
عن مسرح الواقعة وتجري ملاحقتها، ووصفت تقارير إعلامية أخرى المركبة بأنها حافلة بيضاء
صغيرة.
وحدثت الواقعة في حفل "بينك بوب" وهو مهرجان مشهور يقام في إقليم ليمبرغ في جنوب البلاد.
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