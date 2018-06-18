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أسعار الفواكه اليوم الإثنين 18 / 6 / 2018 في محافظة الأقصر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:58 ص
أسعار الفواكه اليوم الإثنين 18 / 6 / 2018 في محافظة الأقصر
فواكه
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تباينت أسعار الفواكه، اليوم الإثنين، بين الانخفاض والارتفاع، وذلك من خلال عرضها في مختلف الأسواق بمحافظة الأقصر.

ورصدت "بوابة الفجر" أسعار الفواكه، الأكثر عرضًا بأسواق الأقصر، حيث سجل سعر كيلو البرتقال البلدي متوسط 7 جنيهات، والبرتقال السكري، 6 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات، الخوخ 7 جنيهات، والموز 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات.

كما سجل متوسط سعر كيلو التفاح البلدي 7 جنيهات، والكناتلوب 5 جنيهات، والتفاح الأمريكاني 25 جنيها، والعنب 10 جنيهات.
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