أسعار الفواكه اليوم الإثنين 18 / 6 / 2018 في محافظة الأقصر

تباينت أسعار الفواكه، اليوم الإثنين، بين الانخفاض والارتفاع، وذلك من خلال عرضها في مختلف الأسواق بمحافظة الأقصر.



ورصدت "بوابة الفجر" أسعار الفواكه، الأكثر عرضًا بأسواق الأقصر، حيث سجل سعر كيلو البرتقال البلدي متوسط 7 جنيهات، والبرتقال السكري، 6 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات، الخوخ 7 جنيهات، والموز 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات.



كما سجل متوسط سعر كيلو التفاح البلدي 7 جنيهات، والكناتلوب 5 جنيهات، والتفاح الأمريكاني 25 جنيها، والعنب 10 جنيهات.

