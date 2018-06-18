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التاريخ يرجح كفة السعودية أمام أوروجواي قبل لقائهما المصيري بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:53 ص
التاريخ يرجح كفة السعودية أمام أوروجواي قبل لقائهما المصيري بالمونديال
المنتخب السعودي - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض مباراته الثانية في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، أمام منتخب أوروجواي؛ لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي تقام حاليًا في روسيا.

 

وخسر المنتخب السعودي صفر / 5 أمام روسيا في مباراة الافتتاح، بينما حقق منتخب أوروجواي فوزًا صعبًا 1 / صفر على منتخب مصر في الوقت القاتل بالجولة الأولى.

 

وسبق أن التقى المنتخبان في مباراتين وديتين، حقق المنتخب السعودي الفوز مرة واحدة وانتهت الأخرى بالتعادل، ولم ينجح المنتخب الأوروجوياني في تحقيق الانتصار من قبل.

 

المباراة الأولى ترجع لعام 2002، وانتهت بفوز المنتخب السعودي 3 / 2 في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

 

كما التقي المنتخبان مجددًا قبل أربع سنوات، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء.

 

يُذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بينما تسجل أوروجواي، بطلة العالم عامي 1930 و1950 مشاركتها الثالثة عشرة في المونديال.

 

المزيد عن: كأس العالم 2018 تشكيلة السعودية المنتخب السعودي السعودية الاورجواي
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