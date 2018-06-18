دراسة: البطاطس المحمرة تعزِّز نظام المكافأة بالمخ

قالت دراسة حديثة، إنَّ المواد الغذائية التي تحتوي على الدهون والكربوهيدرات، مثل البطاطس المحمرة أو الرقائق أو كعكة الكريم لها تأثير قوي على نظام المكافأة في المخ.

وذكر علماء من معهد "ماكس بلانك" الألماني لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا أمس أنَّ كثيرًا من الأفراد لا يستطيعون الابتعاد عن تناول هذه المواد الغذائية بالرغم من أنها غير صحية، بحسب "د ب أ".

وأوضح العلماء في دراستهم أنَّ السبب في هذا الأمر يعود على الأرجح إلى التأثر بلبن الأم، الذي يحتوي على الدهون والكربوهيدرات أيضًا.

وأثبت العلماء أنَّ الطعام الذي يحتوي على الدهون والكربوهيدرات يحفز نظام المكافأة في المخ، موضحين أن الدهون والكربوهيدرات معًا لهما تأثير قوي على هذا النظام، حيث تحفز إشارات المكافأة في المخ على نحو يفوق الشعور بالشبع. وقال رئيس مجموعة البحث، مارك تيجماير: "لذلك لا نتوقف عن تناول هذه الأطعمة بالرغم من شعورنا بالشبع".