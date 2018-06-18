السويد تتحدى كوريا الجنوبية في كأس العالم





يواجه منتخب السويد نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الثانية ظهرا، على استاد "نيجنى نوفجورود"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.





يسعى منتخب روسيا إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وأثبات جدارته بالتواجد في المونديال بعدما حرم منتخب إيطاليا من التأهل لبطولة كأس العالم بعد فوزه بهدف دون مقابل، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالملحق الاوروبي، بجانب أن تلك المشاركة هى الأولى للمنتخب السويدى فى غياب مهاجمه زلاتان ابراهيموفيش الذى سجل 62 هدفاً فى 116 مباراة مع السويد.





وعلى الجانب الأخر يسجل منتخب كوريا الجنوبية الظهور التاسع على التوالى فى بطولة كأس العالم، واضعاً آماله على سونج هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وتعزيز آماله فى التأهل للدور الثانى من منافسات البطولة.



