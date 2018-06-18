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"هنا ملحس" تبدأ أول حفلات الصيف فى عمان

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:57 ص
هنا ملحس تبدأ أول حفلات الصيف فى عمان
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الفجر الفني
 
تستعد المطربة الأردنية هنا ملحس لبدء انطلاقتها الغنائية لموسم الصيف، عبر مفاجأة جمهورها الأردنى بأولى حفلاتها، وذلك على مسرح حديقة معرض عمان بالعاصمة، فى السابعة مساء الجمعة 29 يونيو.

 
وتعد ملحس من أبرز أيقونات الإندى ميوزيك فى الأردن، انطلقت فى مشوارها الموسيقى منذ قرابة 8 سنوات، بإطلاق ألبومها الأول "Shapeshift"، الذى بدأت به رحلتها باللغة الإنجليزية، ضم أغنية "God for a day"، وديو أغنية "تروح" مع الموسيقى يزن روسان. 

وحفرت اسمها فى الساحة الغنائية بشكل أعمق بعده بعامين بألبومها الثانى والأكثر نجاحًا جماهيريًا "the Overthinkers"، بأشهر أغانيها "How We Love"، وأغنيتى "Just a Dream" و"Run"، وأطلت مؤخرًا بآخر أغانيها بالعربى "ناسى".

 
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