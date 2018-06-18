جاسكيه يتوج بلقب دن بوش للتنس

فاز ريشار جاسكيه بأول ألقابه هذا العام و15 في مسيرته بعدما خرج منتصرا من نهائي فرنسي أمام زميله جيريمي شاردي في بطولة دن بوش للتنس المقامة في هولندا.





وقدم اللاعب المخضرم البالغ من العمر 31 عاما، والذي لم يفز بأي لقب على الملاعب العشبية منذ أول لقبين في مسيرته في نوتنجهام 2005 و2006، أفضل مستوياته في البطولة وأنهى المباراة لصالحه 6-3 و7-6.





ويعرف جاسكيه منافسه شاردي جيدا، حيث فاز عليه 4 مرات في 5 مواجهات سابقة، وبدا اليوم مسيطرا مرة أخرى على المواجهة أمام زميله في كأس ديفيز وكسر إرسال شاردي مرتين ليفوز بالمجموعة الأولى.





لكن شاردي، الذي ظهر بمستوى جديد هذا الموسم، رد بالتقدم في المجموعة الثانية وكان يرسل للفوز بها، لكنه أهدر نقطتين لحسمها ليستعيد جاسكيه المبادرة ويكسر إرساله ويفوز بالشوط الفاصل ويحسم المباراة لصالحه في ساعة ونصف الساعة.





وفي إبريل/ نيسان انضم جاسكيه إلى مجموعة من لاعبي الصفوة الذين حققوا الفوز في 500 مباراة ببطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، لكن بعد أن ابتعدت عنه الاصابات يستطيع الآن التفكير بقوة في ويمبلدون التي وصل فيها مرتين للدور قبل النهائي.



