موراي يرغب في العودة للمنافسة بعد تعافيه

قال البريطاني آندي موراي، في مقابلة خاصة ببطولة كوينز للتنس، إنه "لديه رغبة شديدة في العودة للمنافسة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العودة من فترة إصابة طويلة ليس أمرًا سهلاً.





وأوضح اللاعب: "لم أُشارك منذ 11 شهرًا، لذلك أرغب في المشاركة، وتكون هناك شكوكًا كبيرة عندما تغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وعندما تعود من إصابة يجعلك ذلك تعيد التفكير في العديد من الأشياء، فلن تعرف متى ستكون جاهزًا كليًا، لكني أرغب في العودة والمشاركة واللعب بشكل جيد".





وسيواجه موراي، في الدور الأول من البطولة اللاعب الأسترالي نيك كيريوس، الذي ظهر من جديد في بطولة شتوتجارت (ألمانيا) للتنس هذا الأسبوع بعد غياب دام لشهرين بدون مشاركة.





وبحسب موراي، فإن الشيء الإيجابي في تلك المواجهة هو أنه "لن تكون هناك نقاط طويلة جدًا" وأنه يمكن أن يكون "هجوميًا" جدًا ضده، على الرغم من أنه أكد أنها ستكون مباراة صعبة بسبب "أريحية" كيريوس على الأراضي العشبية.



