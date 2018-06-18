فيدرر يخطف صدارة التصنيف العالمي من نادال

تُوج السويسري روجيه فيدرر، بلقب بطولة شتوتجارت للتنس (كأس مرسيدس)، بعد فوزه على الكندي ميلوس راونيتش 6-4 و7-6 (7-3).





وسيحصل فيدرر، الذي اختار أن يحصل على فترة راحة لمدة ثلاثة أشهر خلال موسم الملاعب الرملية للتركيز على الفوز ببطولة ويمبلدون للمرة التاسعة في تاريخه، على صدارة التصنيف العالمي غدا الإثنين، من الإسباني رافائيل نادال.





وأصبح فيدرر، الفائز بـ20 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، يملك 98 لقبا في مسيرته بعد فوزه ببطولة شتوتجارت.





وقال فيدرر (36 عاما): "أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها كانت مباراة نهائية جيدة".





وأضاف فيدرر: "كانت عودة جيدة بعد فترة من الغياب. كانت الأمور صعبة في السنوات الأخيرة ولكن كل شيء سار في مصلحتي، فزت بأربع مباريات، ولعبت بشكل جيد للغاية اليوم".





ويشارك فيدرر في بطولة هاله التي تقام على الملاعب العشبية، الإثنين، حيث فاز بلقبها 9 مرات سابقة.





وقال فيدرر: "أتمنى مواصلة انتصارات في بطولتي هالة وويمبلدون. عودتي لصدارة التصنيف سوف تعطيني دعما".



