مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-6-2018 في كأس العالم 2018 والبث المباشر

تتواصل اليوم الاثنين، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا .

وتبدأ مباريات اليوم، بمواجهة السويد وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وبعد ذلك نلتقي مع مباراة بلجيكا وبنما في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء تونس مع منتخب إنجلترا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتنقل المباريات الثلاثة حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على قنواتها بي إن ماكس الأولى والثانية والثالثة والرابعة المخصصة لنقل مباريات مونديال روسيا.