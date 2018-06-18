ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-6-2018 في كأس العالم 2018 والبث المباشر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:45 ص
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-6-2018 في كأس العالم 2018 والبث المباشر
منتخب تونس
طباعة
أحمد عبد الحفيظ
 

 

تتواصل اليوم الاثنين، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا .

 

وتبدأ مباريات اليوم، بمواجهة السويد وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وبعد ذلك نلتقي مع مباراة بلجيكا وبنما في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء تونس مع منتخب إنجلترا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

وتنقل المباريات الثلاثة حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على قنواتها بي إن ماكس الأولى والثانية والثالثة والرابعة المخصصة لنقل مباريات مونديال روسيا.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-6-2018 في كأس العالم 2018 والبث المباشر
المزيد عن: مونديال روسي مباراة بلجيكا وبنما كأس العالم 2018 مباشر كأس العالم 2018 روسيا 2018 تونس المونديال الخامسة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 8:20:02 AM