بيتر ميمي يكشف أسرار فيلم "حرب كرموز"

كشف المخرج الشاب بيتر ميمي عدد من أسرار فيلم "حرب كرموز" المشارك في موسم عيد الفطر، وذلك بعد نجاحه في كسر الرقم القياسي لأكبر ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

وكتب "بيتر" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اسرار حربية/حرب كرموز.





١- السبكى قالى عايزين نعمل فيلم وقت الاحتلال الانجليزى حسيته بيهزر فى الاول و بعدين طلع الموضوع بجد و اتنين من اهم المؤلفين اعتذرو و المشروع كان تقريبا وقف و السبكى سافر المغرب رجع قولتله انا كتبت الفيلم و بعته قراه و قالى تعالى حالا روحتله قالى الفيلم ده هنفذه ازاى؟ قولتله نخف منه شوية قالى لا لا نقعد نفكر و هنفذه زى ماهو مكتوب.



٢- اقنعت النجم (امير كرارة) بالفيلم و هو علشان بيثق فيا وافق و كان متحمس للفيلم بالرغم انه كان عنده عروض اكبر و اهم.



٣- بعدها ممثلين كتير اعتذرو علشان حسو ان الفيلم مستحيل تنفيذه!.



٤- (امك صاحبتى) ديه لازمة عندى صديقى (سيف عريبى) بيقولها لما يتخانق مع حد و كتبتها فى الفيلم و استاذ محمود حميدة كان رافض يقولها و قعدت انا و عم تمحمد اقنعناه بالعافيه بس هو حبها بعد كده وبقى يقولها لاى حد يضايقه 🙄 على فكرة الدور ده اكتر دور تعبنا فى تسكينه.



٥- فى التحضير اتفرجت على ١٥ ساعة افلام وثائقية و ١٢٠٠ صورة عن شكل الدبابات و المدرعات و الملابس و ٥ كتب الفترة.



٦- محمد السبكى كان هو المشرف على ملابس المجموعات كنت بجيبله صورة التفصيلة و الزراير و الرتب و شكل الاحذية و هو اللى كان بينفذ لدرجة اننا كنا عاملين لكل فرد من المجموعات شماعة عليها اسمه و ملابسه كاملة علشام منتهش بعد مايجو يقيسو الملابس فى المكتب (المكتب كان فيه اكتر من الف شماعة).



٧- قعدت شهر بقنع عم محمد بتصنيع دبابتين لما اقتنع صنع ٥ دبابات و فجرناهم الحمدلله (محمد السبكى من اجمد منتجين مصر).



٨- اللى كان هيعمل دور الچنرال ادام النجم العالمى (ڤاندام) بس طلب فلوس كتير اوى اكتر من اجر ى تقريبا 🙄 بعد كده جبنا (سكوت ادكينز) بويكا فى دور الظابط المجنون و ديه كان اول مرة نجم من هوليود يكون فى عمل مصرى (علشان محمد السبكى من اجمد منتجين مصر).



٩- كان كل يوم تصوير اكشن بنعمل خريطة و خطوط علشان منتهش فى وسط المجاميع الكتير اوى دول علشان الفرق كان بين الشوت و الشوت فى نفس المشهد شهر او شهرين (مش هتحس بده فى الفيلم) و مكنش حاجة بتضايقنا كمية الدخان و التراب اللى دخلت صدرنا.



١٠ - سكوت ادكينز قالى على (مايان السيد) she is so smart and clever.



١١- قعدت انا و (دياب) نحفظ سكوت ادكينز الكام كلمة عربى اللى قالهم فى الفيلم.



١٢- (سارة الشامى) هى اللى ترجمت الفيلم.



١٣- اخر ضربة ضربها (امير) لسكوت ادكينز كانت بجد ، قولتله ايه يا امير؟ قالى بلا ايه بلا بتاع مانت سايبه يضرب بجد و انا مبتكلمش مجتش على الشلوت ده و انا قاصد بصراحة ، احنا اصحاب يا بيتر ده خواجة يومين و ماشى ، اضرب براحتك يا باشا مصر ، و بعدها امير جاب مدرس انجليزى البيت عنده مش عارف ايه السبب لغاية دلوقتى.



١٤- الفيلم ده اتنفذ باتنين انتاج فقط لا غير ، انا بتكلم بجد الفيلم ده اتنفذ بفردين انتاج و فوقيهم محمد السبكى.



١٥- العربيات القديمة تم معالجتها و تركيب مواتير جديدة و دريفت هاند و بلاوى علشان المطاردات.



١٦- مصطفى خاطر كان بيخلى يوم التصوير احسن و الطف ، بجد( انا كنت بقعد طول الليل معرفش انام من كتر التفاصيل و خايف من حجم الفيلم و شكله و احيانا كتير بحسه كبير عليا بس ربنا ستر و الحمدلله كان معايا امير كرارة باشا مصر و محمد السبكى من اجمد منتجين مصر هو و رنا و ندى و معاهم حسين عسر و باهر رشيد).





ويعد فيلم "حرب كرموز" هو البطولة المطلقة الأولى لأمير كرارة فى السينما، ويشاركه فى بطولة العمل كل من غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، والفنان البريطاني بويكا، وإيمان العاصى، والمطرب الشعبي دياب، الفيلم قصة وإنتاج محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.