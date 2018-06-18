التعادل يغيب.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد روسيا

يخوض المنتخب المصري مواجهة صعبة أمام نظيره الروسي في تمام الثامنة مساء الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة "سانت بطرسبرج"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018.

منتخب مصر خسر مباراته الأولى بالمونديال أمام أوروجواي بهدف دون رد، فيما حقق منتخب روسيا فوزًا كاسحًا بخماسية نظيفة على نظيره السعودي، ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء، لمواصلة الزحف نحو الحصول على تذكرة العبور لدور الـ16 بالبطولة العالمية.

وسبق وتقابل المنتخب المصري مع نظيره الروسي في 6 مواجهات ودية 5 منها تحت مسمى (الاتحاد السوفيتي)، فاز الفراعنة في مباراة وحيدة، وخسر 5 مباريات ولم تنته أي مباراة بينهما بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي، سجل أبناء النيل 4 أهداف، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير تاريخ مواجهات مصر وروسيا:-

- 1955:

خاض منتخب مصر 3 مواجهات ودية ضد منتخب روسيا في ديسمبر 1955، خسرها الفراعنة جميعًا (2/0)، (3/1)، (1/0) على الترتيب، والهدف المصري الوحيد في اللقاءات الثلاث سجله (حمزة عبد المولى).

- 1988:

تقابل المنتخبان المصري والروسي مرتين في فبراير لعام 1988، وخسر الفراعنة المباراتين بنتيجة (2/0)، (2/1) على الترتيب.

- 1991:

التقى منتخب مصر مع نظيره منتخب روسيا في 14 يونيو 1991 وفاز الفراعنة بنتيجة 2/1 سجل الأهداف (أحمد رمزي – حسام حسن).