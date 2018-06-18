أشرف عبد الباقي يغادر للسعودية لتقديم عدد من العروض المسرحية

غادر مطار القاهرة الدولى الفنان أشرف عبد الباقى متوجها إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة تستغرق عدة أيام يقدم من خلالها أحد العروض بمسرح السعودية.





وتم إنهاء إجراءات سفر عبد الباقى على متن الرحلة المتجهة إلى مدينة جدة والتابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.





الجدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى يقدم مجموعة من الأعمال المسرحية تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام السعودية بمشاركة 50 شابا وفتاة من السعودية فى إطار نقل تجربة مسرح مصر إلى السعودية.