التشكيل المتوقع لموقعة مصر وروسيا في لقاء الحسم بالمونديال

ينتظر الجمهور المصري بفارغ الصبر مباراة منتخب مصر أمام روسيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2018 بروسيا، وستكون تلك المواجهة حاسمة لمصير المنتخبين في المجموعة الأولى.

ويسعى منتخب مصر لتعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف سجله خوسيه خيمينيز، رغم الأداء والمستوى الجيد للفراعنة، بالإضافة إلى محاولة خطف الثلاث نقاط للإبقاء على فرص المنتخب في الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة.

كما من المنتظر أن يشارك محمد صلاح في مباراة مصر وأوروجواي بعد تعافيه من الإصابة العنيفة التي تعرض لها في الكتف، والعودة لقيادة هجوم الفراعنة أمام نجوم الدب الروسي.

أما منتخب روسيا فقد حقق فوزًا عريضًا على المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة بخمسة أهداف دون رد، وسط مستوى ضعيف وهزيل من لاعبي الأخضر السعودي.

موعد مباراة مصر وروسيا:

تنطلق مباراة مصر وروسيا، في تمام الساعة الثامنة من يوم غدًا الثلاثاء والموافق 19 يونيو 2018، وتقام المباراة المنتظرة على ملعب "سانت بطرسبرج".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا:

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر وروسيا عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى المفتوحة مثل:

- القناة الإيرانية IRIB TV 3.

- القناة الإيطالية Italia 1 .

- القناة التركية TRT1.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وروسيا:

منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر: (محمد الشناوي، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه، مروان محسن).

منتخب روسيا بقيادة ستانيسلاف تشيرتشيسوف: (أكينفيف، جيركوف، إجناشيفيتش، كوتيبوف، فيرنانديس، زوبنين، جاجينسكي، تشيريشيف، جولوفين، ساميدوف، سمولوف).

حقائق عن مباراة مصر وروسيا:

يعد هذا أول لقاء رسمي يجمع بين المنتخبين، المنتخب الروسي لم يخسر من المنتخبات الإفريقية التي واجهها في كأس العالم حيثُ فاز في لقائين وتعادل مباراة وحيدة.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباريات كأس العالم وتغطية متميزة لمباراة مصر وروسيا على موقع الفجر الرياضي.