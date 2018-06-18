"كلبش" يحطم رقما قياسيا جديدا.. تعرف على التفاصيل

أصبح مسلسل "كلبش" 2، عملا استثنائيا فى تاريخ الدراما المصرية، فالتوصيف هنا ليس مبالغا فيه، لأنه مدعوما بالأرقام.

الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش" 2 ، حققت على "يوتيوب" مايقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناتين، الأولى قناة الحياة وحقق بها 8 ملايين ونصف مشاهدة، والثانية قناة شركة "سينرجى" لتامر مرسى، وحقق عليها مليونا ونصف، وهو بذلك يصل إلى رقم جديد لم تصل إليه أى حلقة من أى مسلسل من قبل، حيث تخطى المسلسل الحلقة الأولى من كفر دلهاب التى حققت فى أكثر من عام وشهر 8 ملايين و300 ألف مشاهدة فقط .





المفارقة أن كفر دلهاب هو من إنتاج تامر مرسى أيضا، وهو الأمر الذى يعنى أن مرسى فى مقدمة منتجى الأعمال الدرامية فى السنوات الأخيرة، حتى أن أعماله تحقق نسب كبيرة من المشاهدة ليس على "يوتيوب" فقط ولكن على شاشات التليفزيون أيضا.





مسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة، وروجينا ، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى



