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محمد هنيد مستشار الرئيس التونسي الاسبق منصف المرزوقي يتمنى هزيمة نكراء لمنتخب بلاده !!!

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:50 ص
محمد هنيد مستشار الرئيس التونسي الاسبق منصف المرزوقي يتمنى هزيمة نكراء لمنتخب بلاده !!!
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محمد وليد الجموسي
 
 رافقت موجة من الغضب الكبير  الجماهير التونسية إثر تغريدة صدرت عن المستشار السابق للرئيس محمد المنصف المرزوقي حيث  تمنى من كل قلبه هزيمة المنتخبات العربية في المونديال وخاصة تونس هزيمة نكراء مثل هزيمة السعودية حتى لا يحتفل اللصوص وابناؤهم على حد قوله وتتحول الوطنية الكاذبة الى رقص في الشوارع ويهيج الشعب التونسي البائس الفقير بسبب كرة جلد وحريته مصادرة وقدماه في الوحل وثرواته تنهب!» وقد استبق محمد هنيد الجدل مؤكدا انه يتوقع اتهامه بالخيانة بعد هذه التغريدة.

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