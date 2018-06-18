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المطربة السورية فايا يونان في مهرجان قابس الدولي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:50 ص
المطربة السورية فايا يونان في مهرجان قابس الدولي
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محمد وليد الجموسي
 
 أكد مدير مهرجان قابس الدولي لسعد بوخشينة في تصريح إعلامي أن المطربة السورية الشابة المتألقة فايا يونان ستؤثث إحدى سهرات مهرجان قابس الدولي في دورته 35 وسيستمتع جمهورها هذه الصائفة  بأغانيها.

ويذكر أن فايا يونان اشتهرت بأغنية لبلادي مع أختها ريحان وقد أحيت مؤخرا عددا من الحفلات بدار الأوبرا السورية وقصر اليونسكو ومسرح بيار أبو خاطر والجامعة الأمريكية بكل من بيروت ودبي ومسرح الأوديون في عمان ودار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية.

كما أصبحت المطربة فايا يونان أول مغنية تحصل على تمويل من الأنترنت لإنتاج أغنية.

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