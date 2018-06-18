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نائب رئيس مجلس شورى النهضة: الحركة لم تحسم بعد في أمر مرشّحها لرئاسيات 2019

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:47 ص
نائب رئيس مجلس شورى النهضة: الحركة لم تحسم بعد في أمر مرشّحها لرئاسيات 2019
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محمد وليد الجموسي
 
تعليقا على الجدل القائم حول إعتزام النهضة ترشيح أحد قياداتها لخوض غمار رئاسيات 2019 , أو دعم مرشّح من خارج الحركة ,أكّد نائب رئيس مجلس شورى النهضة  مختار اللموشي للشروق أن  النهضة مازالت الى اليوم  لم تقرّر في هذا الملف .

وأضاف اللموشي أنه بخصوص التصريح الذي أوردته جريدة الشرق الاوسط لعضو المكتب السياسي وليس المكتب التنفيذي السيد بالقاسم حسن ,مثلما جاء في المقال,والذي حمل عنوان النهضة لن تقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية ,يجب التاكيد على ان الامر لم يُحسم بعد .

وقال اللموشي "بقطع النظر عن دقة النقل عن السيد بالقاسم حسن وبصفتي عضو مجلس شورى ونائب لرئيسه ,أأكد أن النهضة لم تقرر في هذا الموضوع وهو من صلا حيات  الشورى فقط  باعتباره أعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين "

واعتبر اللموشي ان خيارات الحركة مفتوحة على كل الإحتمالات وستقرر في الوقت المناسب الذي تقدره المؤسسات المخول لها حق التقرير .
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