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زوجة "حسن الوحش" في مسلسل "أيوب" تكشف تفاصيل جديدة عن المشهد المثير للجدل

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:48 ص
زوجة حسن الوحش في مسلسل أيوب تكشف تفاصيل جديدة عن المشهد المثير للجدل
الفنانة مايا فارس
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نعيم يوسف
 
كشفت الفنانة مايا فارس، التي قامت بدرو "نجاة" زوجة شخصية "حسن الوحش"، في مسلسل "أيوب"، أن هناك مشاهد أكثر قسوة من المشهد المثير للجدل تم حذفها من المسلسل.

وأوضحت "فارس"، في لقاءها مع قناة الحياة الفضائية، الأحد، أن هناك جزء من المشهد تقوم فيه مع الزوجة الأخرى، بتناول الطعام، بعد قتل زوجهن بالمادة الكيميائية التي حللت جسده، ثم يطمئنوا بعدها على جثته هل تحللت بالكامل أم لا.

ولفتت إلى أن المخرج قام بحذف هذا الجزء من المشهد، نظرًا لشدة قسوته.
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