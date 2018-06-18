زوجة "حسن الوحش" في مسلسل "أيوب" تكشف تفاصيل جديدة عن المشهد المثير للجدل



وأوضحت "فارس"، في لقاءها مع قناة الحياة الفضائية، الأحد، أن هناك جزء من المشهد تقوم فيه مع الزوجة الأخرى، بتناول الطعام، بعد قتل زوجهن بالمادة الكيميائية التي حللت جسده، ثم يطمئنوا بعدها على جثته هل تحللت بالكامل أم لا.



ولفتت إلى أن المخرج قام بحذف هذا الجزء من المشهد، نظرًا لشدة قسوته.

كشفت الفنانة مايا فارس، التي قامت بدرو "نجاة" زوجة شخصية "حسن الوحش"، في مسلسل "أيوب"، أن هناك مشاهد أكثر قسوة من المشهد المثير للجدل تم حذفها من المسلسل.