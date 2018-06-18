الدورة الدولية لمدينة تونس: منتخب كرة السلة يفوز على نظير ه الاماراتي 88-60
الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:45 ص
محمد وليد الجموسي
حقق المنتخب التونسي لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في الدورة الدولية لمدينة تونس بانتصاره مساء الاحد بقاعة رادس على نظيره الاماراتي بنتيجة 88-60 لحساب الجولة الثانية.
وكان منتخب تونس فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 86-63 في المباراة الافتتاحية التي اقيمت يوم الخميس الماضي بقاعة حلق الوادي.
وستواجه العناصرالوطنية في لقائها الثالث منتخب مالي اليوم الاثنين وذلك انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة رادس.