الدورة الدولية لمدينة تونس: منتخب كرة السلة يفوز على نظير ه الاماراتي 88-60

حقق المنتخب التونسي لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في الدورة الدولية لمدينة تونس بانتصاره مساء الاحد بقاعة رادس على نظيره الاماراتي بنتيجة 88-60 لحساب الجولة الثانية.





وكان منتخب تونس فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 86-63 في المباراة الافتتاحية التي اقيمت يوم الخميس الماضي بقاعة حلق الوادي.





وستواجه العناصرالوطنية في لقائها الثالث منتخب مالي اليوم الاثنين وذلك انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة رادس.



