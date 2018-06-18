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الدورة الدولية لمدينة تونس: منتخب كرة السلة يفوز على نظير ه الاماراتي 88-60

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:45 ص
الدورة الدولية لمدينة تونس: منتخب كرة السلة يفوز على نظير ه الاماراتي 88-60
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محمد وليد الجموسي
 
حقق المنتخب التونسي لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في الدورة الدولية لمدينة تونس بانتصاره مساء الاحد بقاعة رادس على نظيره الاماراتي بنتيجة 88-60 لحساب الجولة الثانية.

وكان منتخب تونس فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 86-63 في المباراة الافتتاحية التي اقيمت يوم الخميس الماضي بقاعة حلق الوادي.

وستواجه العناصرالوطنية في لقائها الثالث منتخب مالي اليوم الاثنين وذلك انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة رادس. 

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